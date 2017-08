Autoridades arrestan a Danny Duffy por pasarse de copas

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Las autoridades en Kansas anunciaron que el lanzador de los Reales Danny Duffy fue citado por conducir bajo los efectos de sustancias.

El diario Kansas City Star reportó que la infracción ocurrió el domingo en la noche en el suburbio de Kansas City llamado Overland Park. El portavoz de la policía Brian Payne dijo que no podía dar detalles adicionales hasta que se completara el reporte de la policía, probablemente este martes. Payne no contest un mensaje telefónico dejado por The Associated Press.

El gerente de los Reales Dayton Moore dijo en comunicado escrito que el equipo estaba "obviamente decepcionado" por el arresto pero que Duffy "siempre ha sido un miembro responsable de esta organización".

Duffy, el abridor No. 1 de los Reales, ha estado en la lista de lesionados desde el sábado por molestias en el codo izquierdo. Una prueba de resonancia magnética no reveló daños estructurales, y los Reales esperan tenerlo de vuelta esta temporada.

"Danny no estuvo con el equipo en el viaje de regreso de Cleveland el domingo porque había regresado a Kansas City un día antes para someterse al MRI", dijo Moore en el comunicado. "Estamos en las etapas iniciales de recopilación de los detalles, pero sé que Danny siempre ha sido responsable como miembro de esta organización y esperamos esa misma responsabilidad de su parte en este proceso. Obviamente no condonamos que alguien esté al volante bajo la influencia de sustancias, pero ahora este asunto pasa a manos legales y permitiremos que el proceso se desarrolle y no emitiremos más comentaremos".