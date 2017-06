Agencias

PITTSBURGH, California.- El apoyador estelar de los Pittsburgh Steelers, James Harrison, ve con buenos ojos la expansión de los partidos de temporada regular en territorio mexicano, informa el portal web de ESPN.

Harrison y varios de sus compañeros con los Steelers visitaron México durante el pasado fin de semana para realizar un campamento de dos días en una universidad al norte de la zona metropolitana de la Ciudad de México. En entrevista uno a uno con León Lecanda de ESPN, Harrison se mostró a favor de la expansión de la liga con el objetivo de alcanzar a una mayor afición en nuestro territorio.

"Creo que es algo bueno, es una gran oportunidad para expandirnos en otro tipo de mercado y acercarnos más a los aficionados, podernos ver jugar aquí, pero todo depende de la oficina principal [de la NFL]", dijo Harrison.

Asimismo, el defensivo admitió tener conocimiento acerca de los esfuerzos de la franquicia por jugar en México, donde los Steelers son uno de los equipos más populares.

"Sé un poco por una conversación que tuve con el señor [Dan] Rooney alguna vez, que él estaba buscando la manera para hacerlo posible [un partido en México]".

No obstante, el cinco veces seleccionado al Pro Bowl, y dos veces elegido como All-Pro, comprende que jugar en la Ciudad de México representa un reto único, por la altura.

"Me encantaría venir a jugar en México", reveló Harrison. "Pero no sé exactamente si me gustaría jugar aquí, si no tenemos al menos tres o cuatro semanas para prepararnos, porque el aire aquí es muy distinto. Para mí es un poco difícil respirar incluso para poder dormir".