Justin Forsett ‘dice adiós’

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El running back Justin Forsett anunció el miércoles que se retira de la NFL después de nueve temporadas.

Forsett jugó para seis equipos, pero tuvo su mayor éxito con los Baltimore Ravens en el 2014 cuando terminó quinto en yardas por tierra con 1,266 y promediando 5.4 yardas por acarreo, informa Vanguardia.

También te puede interesar: El líder de los Celtics es también el jugador más 'pequeño' de la NBA

En el sitio web Sports Spectrum, Forsett reflexionó sobre el haber logrado superar obstáculos para quedarse en la liga por tanto tiempo.

"Los cazatalentos me medían y decían que era muy pequeño", escribió Forsett. "Midieron mi carrera de 40 yardas y dijeron que era muy lento. Miraron my cuerpo [5 pies, 8 pulgadas, 198 libras] y dijeron que no duraría. Pero no tenían manera de medir mi corazón, mi fe y mi perseverancia".

Forsett, de 31 años, terminó su carrera con 3,890 yardas por tierra y 19 touchdowns. Su última temporada fue dividida entre los Ravens, Detroit Lions y los Denver Broncos.