La última jugada fue una miseria: Director Técnico de Cruz Azul

CIUDAD DE MÉXICO.- Paco Jémez, director técnico de Cruz Azul, no entiende cómo su equipo perdió en el último minuto contra Puebla e indicó que deben arreglar las derrotas en los instantes finales, algo que calificó como miserias, informa ESPN en su portal web.

"No tiene sentido lo que ha pasado en esa última jugada, pero son nuestras miserias, nuestras cosas malas y las tenemos que arreglar", indicó el timonel en conferencia de prensa.

El estratega Azul aseguró que le dio la sensación de que perdieron el partido contra un equipo que no quería ganar el encuentro.

“Los errores en el futbol se pagan. La sensación que tengo es que nos ha ganado un equipo que no quería ganar el partido sino que nosotros no hemos sido afortunados, no hemos sabido liquidar el partido y eso se paga en el futbol”, dijo.

El estratega señaló que lo único que queda para ellos es seguir trabajando para dejar de fallar en los momentos importantes y pondrá manos a la obra el tiempo que le resta como entrenador de los Cementeros que sería hasta diciembre, fecha en la que vence su vínculo con los capitalinos.

“Seguiremos trabajando lo que sea necesario para arreglar todas nuestras cosas. Hay que saber que hacer en cada situación que se presenta en el futbol y seguiremos trabajando, nosotros por trabajo no hay pega, tenemos todo el tiempo del mundo y seguiremos trabajando para ser un equipo que no regale tanto. A mí me quedan ocho meses de contrato”, señaló el europeo.