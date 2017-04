La Volpe no termina de convencer a los americanistas

Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- Es el mejor equipo del balompié mexicano en los últimos dos meses, con 17 puntos obtenidos de 21 posibles. Tiene siete partidos consecutivos sin perder, informa el portal Récord.

No ha recibido gol en seis duelos como local en lo que va del torneo. Lleva 17 partidos de Liga sin conocer el descalabro en el Estadio Azteca. Están metidos de lleno en zona de Liguilla, y aun así, Ricardo La Volpe no convence a la afición del América con su estilo de juego, en su segunda etapa al frente de las Águilas.

También te puede interesar: Rafa Márquez sale sano y salvo del quirófano

Con 57.14 por ciento de efectividad desde que tomó el mando del conjunto de Coapa en septiembre pasado, el ‘Bigotón’ ha logrado hacer del América un club sólido en defensa, pero que le cuesta mucho anotar y, sobre todo, convencer la pupila de los seguidores azulcremas.

“Juega mal, pero gana. No me gusta su juego, no da espectáculo y se batalla para ganar, así que le agradezco lo que está haciendo, pero no me gusta para que continúe”, dijo el aficionado Francisco Salcedo.

Entre los seguidores de las Águilas sigue fresco el recuerdo de Miguel Herrera en el banquillo, quien imprimió un estilo que les resultó agradable, por lo que quieren de vuelta al ‘Piojo’.

“Ahora van bien, pero el estilo de juego no gusta, por eso yo creo que Herrera estaría bien”, indicó Fernando Murgano.

Previo al duelo ante Querétaro, Ricardo Peláez, presidente deportivo de las Águilas, señaló que siempre les pegan. “Nos criticaban por muchos extranjeros y ahora que hay 7 u 8 mexicanos en la cancha. Hoy voltean para todos lados y dicen: ‘qué será, qué será’, pues se dice que ‘estamos jugando feo’ y, entonces, si jugamos bonito a ver qué se les ocurre”, señaló el directivo.