El director técnico de las Águilas del América, Ricardo La Volpe, tras negar en distintas ocasiones que el 'Lavolpismo' ha muerto, reveló que en América lo ha modificado por distintas circunstancias.

"La filosofía hoy quedó en segundo término para mí. Mis jugadores se sienten mejor con la línea de cinco, por eso cambié mi sistema en el América", explicó en entrevista con TDN.

Incluso afirmó que el cambio que ha hecho en su sistema de juego es algo que le indica cómo ha cambiado a través del tiempo, pues asegura que el futbol mexicano lo ha orillado a ese cambio.

"Afirmé con el resultado del otro día, había que ganar en el Azteca con Santos (Copa MX), sé que hoy tomo determinaciones que quizás voy a la almohada y pienso: 'todo lo que dije antes se está viniendo abajo', porque el futbol mexicano me dice otra cosa. Atlas no ganaba títulos, Atlante no ganaba títulos, pero todo mundo hablaba de ellos", determinó.

Ante los cuestionamientos de Francisco 'Kikin' Fonseca acerca de los motivos para cambiar su sistema, reveló que de los jugadores con los que cuenta actualmente en el plantel azulcrema, hay pocos como Oribe Peralta que siguen sus indicaciones.

"No que no hagan caso, el único que captó, volantea y sigue mis indicaciones es Oribe (Peralta), los demás como Arroyo, Darwin y demás son más agresivos, y generan menos para el ataque", confesó.

El estratega argentino aceptó que le gustaría ganar con más espectáculo en el terreno de juego, pero con las limitantes que tienen sus jugadores pelearan el título de este torneo con el estilo actual.

"Soy el primero que sé que me gustaría ganar más vistoso, porque sé que es América, pero hay muchos lesionados, estamos convencidos de pelear un campeonato guste o no guste", apuntó.