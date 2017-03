Agencias

ROMA, Italia.- La Lazio ganó su primer derbi en casi cuatro años, al derrotar este miércoles 2-0 a la Roma en el partido de ida de su serie por las semifinales de la Copa Italia.

Sergej Milonkovic-Savic y Ciro Immobile anotaron por la Lazio, que no vencía a su vecino y acérrimo rival desde la final de la Copa de 2013, informa The Associated Press.

Ambos equipos tuvieron oportunidades para anotar al principio de un entretenido partido. Edin Dzeko estuvo a punto de abrir el marcador por la Roma a los dos minutos, pero su remate salió apenas por encima del travesaño.

Milinkovic-Savic hizo el primer tanto a la media hora, luego de una pared con Felipe Anderson, e Immobile aumentó la ventaja a los 78.

El partido de vuelta será el 5 de abril, y el ganador enfrentará al que salga airoso de la serie entre el monarca Juventus y Napoli. La Juve superó 3-1 al conjunto del sur de Italia en el partido de ida el martes.

PSG, a 'cuartos' en Copa de Francia

En París, el argentino Javier Pastore anotó un gol y asistió a Edinson Cavani en otro, y Paris Saint-Germain derrotó el miércoles 2-0 al Niort de la segunda división para avanzar a los cuartos de final de la Copa de Francia.

A 12 minutos del final, Pastore se deslizó en el segundo poste para empujar un tiro libre desde la derecha de Christopher Nkunku y abrir el marcador. El uruguayo Cavani metió el segundo, y su 36to de la temporada, en los tiempos de descuento con un pase del volante argentino.

En un trepidante partido, Mónaco desató otra vez su voracidad goleadora al vencer 4-3 al local Marsella tras una prórroga, manteniendo con vida sus pretensiones de un triplete doméstico. Mónaco suma la asombrosa cifra de 117 goles esta temporada.

Por su parte, Guingamp se metió entre los ocho mejores con un triunfo 2-1 sobre Quevilly-Rouen de la tercera división.

En el único partido correspondiente a la liga en la jornada, Bastia y Nantes empataron 2-2. Nantes marcha en el undécimo puesto de la tabla y Bastia se mantiene en la zona de descenso.

Agüero pone al City en cuartos de la FA Cup

En Manchester, Sergio Agüero facturó un doblete por segundo partido seguido al brillar en la remontada con la que Manchester City doblegó el miércoles 5-1 al Huddersfield de la segunda división, en un partido de desempate por la quinta ronda de la Copa FA.

El delantero argentino ha recuperado la titularidad en el City tras la lesión que sufrió Gabriel Jesús, el ariete brasileño que desembarcó que se incorporó al club en enero. El "Kun" no ha despreciado la oportunidad por un City que pelea por títulos en tres frentes.

Luego de su doblete ante Mónaco en la Liga de Campeones la semana pasada, Agüero anotó de penal en el primer tiempo y definió a boca de jarro en el complemento. Su técnico Pep Guardiola no tuvo reparos en elogiarle.

En cuartos de final del torneo de copa, el City se medirá con Middlesbrough el 11 de marzo.