ROSARIO, Argentina.- Lionel Messi y su novia de toda la vida, Antonela Roccuzzo, dieron el "sí" en su ciudad natal, Rosario, rodeados por familiares y amigos de la pareja. Emocionados y felices, los enamorados se convirtieron en marido y mujer luego de una historia de amor a la que no le faltó nada. Y en una ceremonia en la que hubo sonrisas y alguna que otra lágrima de emoción.

Así de contentos y enamorados se mostraron cuando el reloj marcó las 21, y salieron a la alfombra roja, donde los esperaban cámaras y micrófonos. Y si bien no hubo palabras, dejaron ver la “libreta de casamiento”. Ah, y no tuvieron inconvenientes en besarse para deleite de los flashes. Fueron apenas unos segundos, antes de dirigirse al salón principal, donde los esperaban sus invitados para comenzar la fiesta, informa el portal web del periódico El Clarín.

Un rato antes, con los hermanos de Leo y Anto como los testigos del esperado evento, la ceremonia se realizó en otro de los salones del City Center de Rosario, hasta donde llegaron unos 260 invitados VIP. Y la sorpresa de Leo para Anto fue la aparición de Abel Pintos, quien cantó mientras los tortolitos se ponían los anillos.

Foto: Clarín

A pedido de la pareja, los casó el director del Registro Civil de la provincia de Santa Fe, Gonzalo Carrillo, quien en las horas previas a la boda, dijo a Radio La Ocho de Rosario: "No es habitual, pero he hecho casamientos (...) ellos estaban un poco incómodos por lo que estaba saliendo en la prensa, entablamos la relación haciendo trámites y me lo pidieron".

El titular del Registro Civil, que ofició como juez de la boda que observa todo el mundo, le quitó dramatismo al asunto: "La única responsabilidad que me genera es tratar de dejar al Registro Civil lo mejor posible. Trabajamos todos los días con matrimonios y la verdad que hay una presión extra para que nos vean cómo actuamos y me gustaría que salga todo lo mejor posible".

La sede del casamiento -convertida en fortaleza por las estrictas medidas de seguridad- se llenó de curiosos, que se acercaron al City Center Rosario para ver de cerca a su ídolo.

Su historia de amor

El futbolista, de 30 años, y su flamante esposa, de 29, vivieron en otra zona de la ciudad, en el barrio sureño de Las Heras. Roccuzzo es la prima de un amigo de Messi y los dos pasaban mucho tiempo juntos desde la niñez. Se mantuvieron en contacto cuando Leo se fue a España de adolescente y, a fines de los años 2000, iniciaron una relación romántica, supuestamente, cuando Messi regresó a la Argentina tras la muerte de un estrecho amigo de Roccuzzo en un accidente vial.

Antonela finalmente se instaló en Barcelona con él. Los innumerables compromisos deportivos de Messi derivaron en que el casamiento se fuera postergando hasta que finalmente fue posible organizarlo. La pareja pidió que sólo les regalaran donaciones para una fundación benéfica.