No ha habido sorpresas en la FA Cup. Entre los 32 mejores ya están los mismos seis clubes de entre los que seguramente saldrá el campeón de la Liga Premier: Arsenal, Liverpool (foto), Manchester United, Manchester City, Chelsea y Tottenham. (AP)

Agencias

PLYMOUTH, Inglaterra.- El conjunto de Liverpool, que dirige el estratega alemán Jürgen Klopp, venció 1-0 a Plymouth Argyle en partido correspondiente a la tercera ronda de la FA Cup de Inglaterra que se disputó en la cancha de Home Park.

Con este resultado, los "Reds" avanzan a la siguiente ronda del certamen (entre los 32 mejores), luego de derrotar a los dirigidos por el estratega escoses Derek Adams, informa Notimex.

El encargado de anotar el único tanto del encuentro fue el centrocampista brasileño Lucas Leiva al minuto 18, quien aprovecho un pase de Philippe Coutinho para rematar de cabeza y vencer al arquero rival.

Al 87, el guardameta Luke McCormick, detuvo el penalti que cobró el delantero belga Divock Origi, con lo que evitó un resultado más abultado.

El club de Liverpool mantuvo la posesión del esférico durante todo el encuentro con un 65 por ciento, por tan solo 35 por parte del equipo de Plymouth.

De esta forma los enfrentamientos más llamativos de la siguiente ronda en FA Cup son: Derby contra Leicester (vigente campeón de liga), Liverpool vs Wolverhampton, Chelsea (vigente líder de liga) vs Brentford y Manchester United vs Wigan.

También calificaron Tottenham, Arsenal y Manchester City, que al igual que Liverpool, Chelsea y el United intentan ganar la liga y la FA Cup.

Por otra parte, los “rojos” se enfrentarán el próximo fin de semana al conjunto de Swansea, en partido correspondiente a la Premier League de Inglaterra que se jugará en la cancha de Anfield.