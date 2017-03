Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- Con 45 años de trayectoria, Villano III es parte de una dinastía que se convirtió en pilar de la lucha libre actual, sus épicos combates todavía son una muestra de la rudeza que en otros tiempos se vivía arriba del ring y por esa razón el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) lo eligió este año para ser venerado en el Homenaje a Dos Leyendas, informa Notimex.

Será el próximo 17 de marzo cuando se le rinda tributo en la Arena México, un regreso que lo pone nostálgico al gladiador, “es un sentimiento bonito poder regresar luego de 15 años a la México, un lugar donde el público siempre es exigente y del cual nunca salí abucheado porque siempre me brindé a ellos”.

El Villano III perdió la máscara ante Atlantis durante la función de aniversario del CMLL en 2000, en una de las derrotas más dolorosas de su carrera, “fue muy difícil y dura esa lucha con la llave que me aplicó Atlantis se me durmió el cuerpo y no pude reaccionar, pensé que podía, pero no tuve oportunidad”.

Recordó como su momento que más satisfecho quedó arriba del ring fue cuando pudo quitarle la cabellera a Perro Aguayo, “era una lucha que parecía perdida, era de los luchadores más fiera y fuertes una vez en el ring, ahí si me pude reponer y para mi ganarle la cabellera significó quitársela al luchador más complicado de ese entonces”.

Para Arturo Díaz Mendoza, nombre real del luchador que interpretó a ese personaje detrás de la máscara casi por medio siglo, la lucha que le quedó pendiente fue una de máscara contra máscara ante El Solitario, a quien consideraba un gran amigo fuera del ring, por lo que esa batalla hubiera tenido un sentimiento especial por ver quién era el mejor.

Ahora después de su retiro, Villano III es funcionario público, supervisa mercados y deportivos en la Delegación Cuauhtémoc, y ya no está ligado a la lucha porque aceptó que las lesiones le mermaron su desempeño y obligó al retiro en 2015.

Aunque le hubiera gustado ser maestro para las nuevas generaciones sabe que el no estar al 100 por ciento lo limita.

“Traigo una escuela muy de lucha al ras de lona de llaveo y fuerza, ahora las generaciones que luchan tienen otros conceptos más aéreos, y está bien porque eso llama a la gente. Yo hubiera podido enseñarle algo aun así, pero si no estoy apto para hacerlo no lo iba hacer, ahora lo mejor que puedo es darle consejos a mis hijos y traten de honrar este deporte como yo lo hice sin que se les suba”, señaló.

El CMLL realizará el próximo 17 de marzo el homenaje al Villano III y a Salvador Lutteroth, creador de la empresa luchística, por lo que ese día esperaría ver a viejos rivales y amigos como Atlantis, Blue Panther, Último Guerrero, Rush, y su familia y hermanos luchadores, a quien espera que sus compromisos les permitan asistir.