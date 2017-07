McGregor no tiene oportunidad Vs. Mayweather: Mike Tyson

Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- El ex boxeador estadounidense, Mike Tyson, en entrevista en el Podcast con Pardon My Take, cree que el irlandés, Conor McGregor no tiene oportunidad de vencer a Floyd Mayweather, en la pelea que ambos protagonizarán el próximo 26 de agosto, en Las Vegas.

La batalla se llevará a cabo el próximo 26 de agosto, en Las Vegas. (Foto: Internet)

Milenio La Afición, informó sobre lo que el ex pugilista dijo: "McGregor está matando al boxeo", declaró Mike Tyson. "Me enojé porque pensé que iban a usar las reglas de la MMA contra el boxeo, ya que eso es de lo que se trata".

También te puede interesar: WWE dedica cinturón especial a las Chivas

"Puede el boxeador vencer al tipo MMA (McGregor) poner su tumba en una posición donde va a ser eliminado, porque este tipo ha hecho esto toda su vida; McGregor no puede patear, agarrar y cosas así, por lo que no tendrá mucha oportunidad ", sentenció.

Asimismo, Tyson asegura que si él estuviese por delante del irlandés, permitiría que McGregor pateara y usara sus rodillas.