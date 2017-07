Tiburón blanco vence a Michael Phelps ¡por dos segundos!

Agencia

Estados Unidos.- Como cada año, desde 1988, el canal Discovery ofrece los contenidos más asombrosos durante la Semana del Tiburón.

Este año pensaron que una carrera entre el nadador más rápido de la historia, Michael Phelps y el depredador más letal del océano: el tiburón blanco, informa el portal The Huffington Post.

It was just #2seconds. Here's how @MichaelPhelps came that close to beating a great white shark. #PhelpsVsShark #SharkWeek pic.twitter.com/PU1pvWqtpl