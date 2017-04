Agencia

Michoacán.- Matemáticamente, Monarcas podría descender el próximo sábado si se combina una derrota suya ante Pumas con triunfos de Veracruz y Chiapas. Es por eso que la directiva michoacana, tomó la decisión de regalar todas las entradas para su afición, así lo anunció el presidente del equipo, Álvaro Dávila, informa el portal de Medio Tiempo.

“Será gratis. Es un detalle, ojalá que vengan convencidos de apoyar, que esté lleno con la verdadera afición, que se evite la reventa para comprar boletos afuera para aprovecharse de esta situación. Es un agradecimiento”, expresó.

“Es el momento más difícil que he vivido desde que estamos en esto, no se lo deseo a nadie, existe la presión, pero aquí no nos podemos voltear a ver la heridas, tenemos que levantar la cara", agregó.

Por su parte, el capitán Gabriel Achilier le hizo una invitación a toda la afición para acudir el sábado a apoyar al equipo, esperando contar con un estadio lleno que se haga sentir frente a su rival para asegurar la permanencia.

“Tenemos una final, queremos que pese la localía, hay que salir por los tres puntos. Hemos tomado una buena decisión como familia donde queremos sentir el apoyo de la afición”, dijo el jugador.

La dinámica consistirá en entregar una entrada gratis a cada abonado a partir del jueves, mientras que el resto de los aficionados podrán adquirir su boleto gratis al enseñar cualquier otro de la temporada.

La directiva michoacana además adelantó que no se le venderán entradas a la porra de Pumas, situación que ya le fue notificada al equipo universitario, por lo que la presencia auriazul será mínima para el choque del sábado.