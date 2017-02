Agencias

MÉXICO.- La nadadora mexicana Fernanda Armenta Gastón abandonó el hospital de la colonia Roma para ser trasladada a su domicilio para su recuperación, luego de ser dada de alta tras recibir un balazo en un pulmón cuando viajaba a bordo de un automóvil de servicio público.

En su cuenta de Facebook, la exseleccionada nacional anunció que se encuentra en casa y aprovechó para agradecer a todos quienes la apoyaron en los momentos difíciles que vivió luego del percance el pasado 30 de enero, informa marca.com

El llamado a la solidaridad fue lanzado por la también nadadora Fernanda González, al conocer la situación que enfrentaba Armenta Gastón, a lo cual también se sumaron otros deportistas mexicanos como el clavadista Yahel Castillo.

Fernanda Armenta, vía cuenta de Facebook, expresó lo siguiente:

No tengo palabras para agradecer a todas las personas que me apoyaron durante esta difícil etapa. Cada uno de sus gestos de cariño me dio la fuerza suficiente para salir adelante.

Esto aún no termina pero gracias a dios ya estoy en casa. Escribo esto con lágrimas en mis ojos pero también con una sonrisa en mi cara. Hoy la vida me dio una segunda oportunidad y estoy lista para aprovecharla al máximo.

En un principio se informó que la deportista había sido víctima de un asalto en el que recibió el disparo, pero más adelante se esclareció que el balazo que ella recibió fue una bala perdida disparada a lo lejos por un policía contra un criminal.