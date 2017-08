New England Patriots, primer equipo de la NFL en tener avión

Agencia

BRISTOL.- Los New England Patriots se convirtieron en el primer equipo de la NFL en comprar sus propios aviones para volar a los partidos. Adquiriendo dos aviones.

Fuentes indicaron a ESPN que los campeones reinantes del Super Bowl compraron dos jets Boeing 767 de fuselaje ancho durante la temporada baja y los equiparon con asientos de primera clase, que se reclinan por completo. Por fuera, al menos uno de los aviones está decorado con el escudo y colores del equipo y cinco trofeos Lombardi en la cola, informó el portal ESPN.

Estos aviones, dependiendo de las millas de vuelo y condición, generalmente tienen un costo de alrededor de 10 millones de dólares. La fuente dijo que los aviones que compraron los Patriots pueden volar sin detenerse a cargar combustible por 12 horas.

Un avión será utilizado como el avión principal de la temporada, mientras el otro será de reserva, las operaciones de vuelo se dirigirán desde Providence, Rhode Island, indicaron las fuentes. El portavoz de los Patriots, Stacey James, indicó que oficiales del equipo no realizarían comentarios públicos sobre las adquisiciones.

