Francia.- El jugador del Guingamp Jordan Ikoko destacó que ha recibido mensajes en redes sociales de "aficionados" que le piden hacerle daño al brasileño Neymar Jr. en el partido por la segunda fecha de Ligue 1, indica ESPN en su portal.

En declaraciones realizadas al diario galo L´Equipe, Ikoko, defensa de 23 años de edad, indicó que no tiene la intención de lastimar al brasileño en su debut en el campeonato francés a pesar de que ha recibido en su cuenta oficial de Twitter mensajes de usuarios que le piden ser duro con el ex jugador del Barcelona.

“En Twitter leo todo el rato: ‘Hazle daño’. Yo no soy así. Voy a ser agresivo como debo serlo sobre un terreno de juego. No voy a ir a hacerle daño. Si me hace un ‘cañito’ no bajaré la cabeza. Es Neymar, lo esperamos de él”, expresó.

En tanto, PSG comunicó este viernes que Neymar ha recibido el permiso que le permitirá disputar sus primeros minutos con su nuevo equipo y los aficionados del conjunto parisino esperan que el brasileño forme parte del cuadro titular que presente Unai Emery en el duelo ante el Guingamp.