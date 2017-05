Niños muestran sus avances en autodefensa

Redacción

GUADALAJARA.- Desde su infancia aprenden a defenderse de la violencia que sufren en las calles, escuela y hogar, por lo que encuentran en el boxeo la forma de sobrevivir en la jungla del asfalto.

De acuerdo a Notimex, son niños con puños de hombre, participan en los torneos de pugilismo en su comunidad, que se realizan en instalaciones y parques públicos, donde muestran sus avances en la autodefensa, a soltar golpes y salir adelante.

Los pequeños Antonio Castañeda, Ángel Calderón y Ernesto García viven en zona marginada de la colonia Lomas de Tabachines en el municipio de Zapopan, Jalisco. Acuden a clases de boxeo en el Pony’s Boxing Club con el entrenador Rafael González Carrillo.

“Hay que tener paciencia con los niños que acogen el boxeo como autodefensa por la problemática social que viven cada día”, comentó el mánager mientras observa a otros infantes en las peleas que realizan en los torneos.

Rafael no sólo les enseña en la sala de prácticas, también los atiende en sus esquinas en cada combate, donde los pequeñines muestran sus aptitudes soltando golpes de todos los ángulos, contra otros niños de sus edades en torneos organizados por el Consejo Municipal del Deporte de Guadalajara (Comude).

En parques o plazas públicas se instalan cuadriláteros y se organizan torneos donde los fines de semana los niños sueltan su resentimiento social por medio de golpes. Violencia genera violencia.

Ángel Calderón es uno de los infantes más avanzados. De 11 años de edad, sobresale su técnica y movimientos de piernas para doblegar a sus rivales. Es una centella sobre el ring y motiva a otros niños para seguir en el boxeo ante los aplausos de los aficionados.

“Los golpes me duelen, pero aprendo en cada pelea. Tengo que defenderme en la escuela y mi colonia de otros niños. Ya no corro como antes, los enfrento para que me respeten”, dijo Ángel mientras se limpia la sangre en su boca.

Antonio Castañeda, de 15 años, sobresale por su esbelta figura y agresividad sobre el enlonado. Golpea y acorrala a sus rivales, es reconocido entre los espectadores que lo siguen en sus peleas y espera destacar en esta disciplina.

Ernesto García, de sólo 11 años, también muestra su facilidad para pelear, con una guardia ortodoxa bloquea los golpes y con gran velocidad ataca a sus rivales, le gusta el intercambio de golpes, la fuerza contra la fuerza.

El director del Comude, Fernando Ortega, indicó la importancia de apoyar a los niños y jóvenes peleadores, “se han rehabilitados tres gimnasios de boxeo, para los que tienen talento hay continuidad y han representado a Jalisco en Olimpiadas Nacionales rumbo a la Copa Guadalajara amateur y después a carreras profesionales”.

“Se les dan oportunidad a boxeadores tapatíos, para que su preparación tenga sentido, para que los aficionados disfruten el boxeo y sin duda es uno de los programas más exitosos”, señaló Ortega Ramos.

Es así como los infantes festejan el “Día del Niño”, en lugar de dulces, regalos o sana convivencia, prefieren practicar el boxeo y sobrevivir con el lema “el más fuerte”.