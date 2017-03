No les puedo dar una fecha de mi regreso: Caín Velásquez

Agencia

México.- Tras ser operado el pasado enero por una lesión en la espalda, Caín Velásquez informó a sus fans que no apresurará su regreso al octágono, pues quiere que su cuerpo se recupere al 100 por ciento antes de someterlo a entrenamiento para una pelea, informó Récord.

"Como ya lo saben, me intervinieron quirúrgicamente en enero. Gratamente todo salí muy bien y espero no tener que volver a lidiar con ese problema. Tengo que ser inteligente y no me puedo apresurar para llegar a un pelea y tomar el riesgo de otra lesión", versa un comunicado publicado en su Twitter.

El peleador señaló que no hay fecha para su regreso, pero cuando lo haga será para dar lo mejor de él.

"No les puedo dar una fecha definitiva de mi regreso, pero ustedes serán los primeros en saberlo. Me opongo a no darles lo que ustedes se merecen y por lo que invierten en verme pelear. Yo no pelearé si no ls puedo dar lo mejor de mí", añadió.