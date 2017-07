Odell Beckham Jr. quiere ser el 'mejor pagado' de la NFL

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Odell Beckham Jr. tiene metas mucho más altas que ser el receptor abierto mejor pagado de la NFL, quiere ser el jugador mejor pagado de la NFL, informó el portal ESPN.

El receptor estrella de los New York Giants hizo las declaraciones en un video posteado por 'The UNITERRUPTED' el jueves.

También te puede interesar: Pide dinero en las calles para ir al Mundial de Judo

"Es como el elefante en la habitación del que no quieres hablar", dice Beckham en el video. "Pero he llegado a ese punto en mi vida en el que estoy en posición de... 'no, voy a... no hay necesidad de hablar de ello".

"Creo que, puedo ser, no solo el receptor mejor pagado de la liga, sino el mejor pagado, punto".

Actividades organizadas

Beckham trabajó por su cuenta en lugar de presentarse a la Actividades Organizadas del equipo; a través de sus fuentes, Adam Schefter reportó que el contrato fue una de las razones por las que decidió no presentarse. Beckham ganará $1.8 millones esta temporada, la próxima, está previsto que gane $8,459 millones en su quinto año de contrato como novato.

Le puso fin a la ausencia al asistir al minicamp obligatorio el mes pasado.

En 2016, Beckham terminó con 90 recepciones, mil 300 yardas y doble dígito en touchdowns por tercera temporada consecutiva. Acudió a otro Pro Bowl, pero tuvo una actuación pobre en el primer playoff de su carrera después de un viaje en yate, en Miami, a principios de esa semana. Beckham hizo un hoyo con un golpe en el Lambeau Field después de esa derrota.