'Chicharito' enfurece por ataques a Osorio

Ciudad de México.- Javier Hernández emitió ayer una carta en defensa al técnico de la Selección Mexicana, Juan Carlos Osorio, tras los ataques recibidos por el colombiano al regreso a México. Chicharito expresó tristeza y coraje por lo suscitado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

“Es increíble. Estoy sin palabras al ver el video sobre la llegada de profe Osorio a México. Me dio vergüenza, me dio coraje y más aún me dio mucha tristeza. Posiblemente me arrepienta de lo que vaya a decir, pero ni a muchos otros técnicos que se han comportado peor y han tenido resultados similares se les ha recibido así. Y a éste entrenador, con la integridad de ser humano, estadísticas claras y contundentes se le recibe de esta manera”, inició Hernández, informa Televisa Deportes.

El mexicano, nuevo jugador del West Ham Unite de la Premier League de Inglaterra, también mencionó en sus palabras, que a figuras nacionales como Hugo Sánchez y Rafael Márquez los han querido sacar de la Selección Mexicana por malas etapas.

Chicharito se automenciona dándose como ejemplo de que también ha sido víctima de una persecución de quererlo fuera del Tri.

“¡Ánimo Profe! Ánimo que hasta el máximo goleador de la selección nacional en todos los tiempos lo han querido fuera”.