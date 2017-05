Boletos de la final Chivas Vs. Tigres se venden hasta en $13 mil

Agencia

Ciudad de México.- Atractivo duelo se vivirá este jueves en el estadio Universitario, dado que los Tigres recibirán al Guadalajara en el partido de ida de la final del Torneo Clausura 2017, ambos buscarán tomar ventaja para enfilarse hacia un título más en su historia.

El cuadro de Nuevo León buscará aprovechar su condición de local para imponerse al conjunto tapatío y con eso obtener ventaja para conseguir el bicampeonato, informa el portal de López Dóriga.

También te puede interesar: Final de ida Chivas Vs. Tigres se transmitirá en Televisa y Azteca

Por esa razón, los aficionados felinos buscan a como dé lugar obtener entradas para el juego. La reventa, por su lado, quiere aprovecharse del momento y vende los boletos hasta en 13 mil pesos.

Los precios rondan un alza del 600 por ciento de lo establecido por la directiva. Los precios están desde los dos mil 700 pesos en zonas como General, Zona de Gol y Preferente, hasta los 13 mil en Butaca, Preferente Numerado y Platea, las más cotizadas en el estadio.

El club de Nuevo León no aumentó los precios, desde 380 pesos hasta los mil 770 pesos para quienes tienen abono. No obstante, esta vez las taquillas no abrieron.