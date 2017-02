Agencias

MONTMELO, España.- La equidad de género, ganada a pulso por las mujeres, llega al automovilismo, pues este martes se dio a conocer que la piloto colombiana Tatiana Calderón Noguera fichó con el equipo Sauber de la Fórmula Uno para ser piloto de desarrollo, según publica The Associated Press.

Calderón Noguera, de 23 años, empezó a manejar karts a los nueve años y compitió en la serie GP3 la temporada pasada. Sauber dijo que seguirá manejando en al GP3 además de desempeñarse como piloto de desarrollo del equipo de F1.

"Como piloto de desarrollo, además de realizar varias sesiones de simulador de Fórmula 1 con el equipo, Tatiana también asistirá a varios Grandes Premios de Formula 1 junto a Sauber, en los que acompañará la acción desde el garaje del equipo, así como las reuniones con los ingenieros y los pilotos titulares del equipo. Igualmente su preparación física estará coordinada y dirigida por el equipo", afirma un comunicado del equipo de prensa de Calderón, publicado por el sitio web cnnespanol.cnn.com.

"Quiero agradecer a (la directora de Sauber) Monisha Kaltenborn y a todo el equipo por darme esta oportunidad", dijo Calderón. "Estoy agradecida por trabajar con un equipo con tanta tradición en la Fórmula Uno, y por poder beneficiarme de su experiencia. Estoy entusiasmada por trabajar con el equipo y aprender lo más posible".

"Es un paso más hacia mi sueño, de poder manejar algún día en la F1", agregó.

Los pilotos de Sauber para esta temporada de la F1 son Marcus Ericsson y Pascal Wehrlein.

"Tenemos la capacidad y la oportunidad para ofrecer a Tatiana una plataforma profesional en la que pueda desarrollar su conocimiento y talento en el automovilismo", dijo la directora del equipo Sauber, Monisha Kaltenborn.

Antonio Giovinazzi reemplaza a Wehrlein en las pruebas de pretemporada esta semana en Barcelona mientras el alemán se recupera de una lesión de espalda.

Un sueño de la infancia

“A los 10 años les dije a mis papás que quería correr en la Fórmula 1. Creo que en ese entonces no lo veían como una opción. Pero cuando les dije que quería dedicar mi vida a esto… mi mamá casi se cae del asiento”, recordó Calderón sobre sus inicios en una entrevista con CNN en Español en 2016.

A los 18 años se fue a vivir a Madrid para dedicarse de tiempo completo al automovilismo. Desde ese entonces entrena 3 horas al día 6 días a la semana para estar en la condición física que requiere maniobrar un auto que puede alcanzar velocidades de hasta 300 kilómetros por hora. Además, practica en las pistas y en un simulador para memorizar los giros y estar lista también mentalmente.

Calderón dice que la velocidad hace parte de su naturaleza. Ama la adrenalina y estar en control del carro. “Es una sensación increíble, para mí significa libertad, estoy al mando y hago lo que quiero”

