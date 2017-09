Agencia

MADRID.- La Junta Directiva del Real Madrid F.C. nombró este lunes al piloto de la Fórmula 1 Fernando Alonso como socio de honor del icónico equipo de la capital española.

En una ceremonia realizada en el palco de honor del estadio Santiago Bernabéu, el presidente del club merengue, Florentino Pérez, recibió al volante asturiano para entregarle el reconocimiento por parte del Real Madrid.

El presidente del Madrid se mostró entusiasmado por recibir a Alonso y comentó: “Este es el reconocimiento de nuestro club a uno de los deportistas españoles más grandes de todos los tiempos. Hablamos de un pionero y un genio, que logró para nuestro país lo que nunca nadie había conseguido: ser campeón del mundo de la Fórmula 1”.

Alonso, de 36 años de edad, ha participado en 286 Grandes Premios y ha conseguido 32 victorias en la máxima categoría; el originario de Oviedo se llevó el Campeonato Mundial de Pilotos de la Formula 1 en 2005 y 2006.

El piloto de McLaren agradeció el reconocimiento y aseguró que sigue de cerca los resultados del equipo blanco: “No me pierdo nada de lo que sucede en el Real Madrid y no me pierdo las grandes alegrías que nos llevamos”.

Agregó que “mi padre era gran aficionado al Real Madrid y me inculcó los valores del club,” mencionó Alonso, quien aseguró: “soy un socio más de este club, con mucho orgullo y honor. ¡Hala Madrid y nada más!”.