Juego entre Tigres y Yankees termina en golpes (videos)

Estados Unidos.- Un ida y vuelta de lanzamientos al cuerpo entre los Yankees y los Tigres terminó en un duro enfrentamiento en la victoria de Detroit por 10-6, este jueves en el Comerica Park después de que Miguel Cabrera y Austin Romine se dieran de puñetazos en la sexta entrada.

Las tensiones de ayer jueves comenzaron después de que Gary Sánchez conectara su cuarto cuadrangular de la serie de tres juegos en la cuarta entrada, informa el portal López Dóriga.

La problemática tuvo como protagonistas al bateador designado de los Tigres, Miguel Cabrera, y el receptor de los Yankees, Austin Romine, quienes empezaron a intercambiar palabras en el plato durante la sexta entrada.

Benches clear, punches thrown in Yankees-Tigers game with Miguel Cabrera and Austin Romine at the center of it. https://t.co/g32ygLF1cz pic.twitter.com/QMsJ5fEDQO