Agencias

LONDRES, Inglaterra.- Luego de hacerse famoso por comerse una torta en pleno partido ante el Arsenal en la FA Cup, el portero Wayne Shaw tuvo que abandonar al Sutton United, pero no pasó mucho tiempo para que la cadena de supermercados Morrisons le ofreciera un puesto como catador de tortas, informa Notimex.

Si aceptara el arquero, se uniría a un equipo que ya cuenta con 14 integrantes.

El hecho del cancerbero de 45 años en el partido, es investigado por el máximo organismo del balompié ingles al ser involucrado en un supuesto caso de apuestas.

La casa de apuestas Sun Bets, patrocinadora del equipo para el duelo frente al Arsenal, ofertó un 8-1 a que Shaw, de 146 kilogramos, se comía un torta de carne durante el partido, lo que despertó las sospechas de la Comisión de Apuestas de la Federación Inglesa (FA).

El guardameta también formaba parte del cuerpo técnico del Sutton United.

Declaraciones

Shaw apareció en Good Morning Britain el martes por la mañana y el arquero de 146 kilos le dijo al presentador Piers Morgan: "Algunos de los muchachos me habían preguntado, '¿Qué es eso del 8-1 que comerás una tarta?'.

"Les dije, 'No lo sé, no he comido nada en todo el día así que podría hacerlo más adelante'. Como digo, Sun Bet ofrecía 8-1 que comería una tarta. Pensé que les haría reír un poco. Ya todos los suplentes habían entrado y estábamos 2-0 abajo.

"Fui a buscarla a la cocina durante el entretiempo, la tenía preparada para llevar. Era de carne y papa.

"Creo que algunas personas (apostaron). Obviamente, nosotros no podemos apostar.

"Creo que (fueron) algunos amigos y algunos hinchas. Sólo fue una broma para ellos".

En BBC 5 Live, el presidente de Sutton, Bruce Elliott, dijo: "Si conocieran a nuestro arquero probablemente no estarían muy sorprendidos, pero Wayne es un hombre de primera.

"Yo no sabía nada acerca de eso. Volvió a salir en los periódicos y la fama obviamente se le subió un poco a la cabeza, pero ya nos encargaremos de traerlo de vuelta a la tierra, no se preocupen por eso".

El DT Paul Doswell, quien emplea a Shaw como parte de su cuerpo técnico, dijo: "Wayne se ha convertido en una estrella global por sus más de 120 kilos.

"Aprovechó la oportunidad para conseguir más atención de los medios. No me sorprendería. No creo que nos dé una buena imagen".