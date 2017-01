Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- La Federación Internacional de Automovilismo (FIA) otorgó a Miguel Ángel Mancera y Sergio Pérez los Americas Awards 2016, premios dedicados a lo mejor de la región, en ceremonia realizada el domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

De manos del presidente de la FIA; el francés Jean Todt , el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, recibió el premio “Best Initiative of the year of the Americas” por sus contribuciones en materia de movilidad para la Ciudad de México, informa Notimex.

“Hay que agradecer a la FIA y en particular al entusiasmó de Jean Todt al frente de la misma, ya que no solo se trata del espectáculo de las carrera de autos, pues además por su compromiso en difundir la importancia de las políticas públicas para tener caminos más seguros en todo el mundo”, indicó Mancera.

Pérez, por su parte, fue homenajeado debido a su destacada campaña en el 2016 en la Fórmula Uno, en la cual consiguió dos podios para acabar séptimo general y cuarto en el campeonato de constructores con el equipo Force India.

De esta manera, el mexicano se posicionó justo detrás con los equipos con más presupuesto como Mercedes, Red Bull y Ferrari. “Es un orgullo que los premios de la FIA para Latinoamérica se celebren en México, ver a Jean Todt, a Carlos Slim y Jorge Abed es una muestra de lo que ha crecido este deporte en el país”, declaró el piloto.

En la gala se premió a los ganadores de la región como Daniel Suárez, quien ganó este año la serie Nascar Xfinity, así como un reconocimiento al campeón de la primera temporada de Fórmula 4, Axel Matus, además hubo una mención honorífica para el ex piloto de F1, el brasileño Emerson Fittipaldi.