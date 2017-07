Prensa Hondureña se burla de La Selección Mexicana

Agencias

HONDURAS.- Este jueves México y Honduras se enfrentan una vez más en un juego decisivo, en los Cuartos de Final de la Copa Oro, y la prensa hondureña no dudó en calentar el enfrentamiento, informa el portal web Récord.

A través de su portada, el Diario Diez lanzó "¿estás nervioso, güey?", en alusión al momento de presión que vive Juan Carlos Osorio ante el nivel mostrado por el representativo nacional en la Copa Oro.

No es la primera vez que este medio le pone 'picante' al enfrentamiento entre estos representativos, en el pasado aseguró que al Tri le "tiemblan las piernas" es suelo catracho y en otra ocasión lanzó una parodia del Miguel Herrera, en la que el entonces timonel del Tri no no podía estar tranquilo por el hecho de jugar un amistoso contra la 'H'.