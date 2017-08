Ahora Rafa Márquez cierra su página web

Agencia

Ciudad de México.- El defensa Rafael Márquez no tiene disponible su página de internet tras los problemas que enfrenta al ser señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de tener presuntos nexos con el narcotráfico.

El sitio de rafamarquez.com.mx, que le pertenece al ex jugador del Barcelona y todavía elemento del Atlas, se encuentra no disponible en estos momentos. Los usuarios que ingresen al portal se encontrarán con un anuncio de "próximamente" por lo que no podrán navegar en el sitio del central azteca, informa ESPN.

Hasta el momento, Márquez no ha regresado a los entrenamientos del Atlas tras solicitar a la directiva un permiso por tiempo indefinido para aclarar su situación legal. El ex jugador del Mónaco ha recibido el apoyo de sus compañeros de equipo, selección y la directiva rojinegra pero se desconoce cuando pueda volver a las canchas.

Por su parte, Juan Carlos Osorio, DT del Tri, mostró su apoyo al 'Káiser' en declaraciones realizadas a Blu Radio y señaló que espera conversar con el defensa antes del enfrentamiento ante Panamá por la eliminatoria mundialista.

"Rafael merece ser escuchado y que nos enteremos de su versión; ese es el plan que tenemos. Es una situación delicada, estoy esperando a regresar a México para conversar con él personalmente, es un ícono del fútbol mexicano y un jugador que todavía le aporta mucho a la selección", expresó el colombiano.