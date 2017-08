Agencias

GUADALAJARA, Jalisco.- Luego de la acusación de lavado de dinero a la que fue sujeto Rafael Márquez de parte del Depatamento del Tesoro de Estados Unidos, el propio jugador ofreció una conferencia de prensa para tratar el tema, y aseguró que “hoy en día es mi partido más difícil”, mismo del que se ocupará a partir de estos momentos, informa el portal web ESPN.

El futbolista no acudió al entrenamiento de su club este miércoles debido a que fue a la Procuraduría General de la República a dar su declaración sobre lo ocurrido. Tras ello, por la noche atendió a los medios de comunicación en Guadalajara y negó "categóricamente ser parte de dicha organización. Comprendo la situación jurídica en la que me encuentro y de inmediato lo veré con mi equipo de abogados, pues aclaro que no y nunca he participado con estas organizaciones con las que se me ha vinculado”

El zaguero del Atlas compartió que “cooperaré con los gobiernos en cuanto se me sea solicitado. Quiero pedir respeto hacia mí y hacia mi familia. Agradezco a quienes me han enviado mensajes de motivación, apoyo y aliento y no los voy a defraudar”.