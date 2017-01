Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- Usuarios de redes sociales han expresado su indignación por un video que muestra al rejoneador mexicano Emiliano Gamero mientras golpea, a manera de correctivo, a uno de los caballos de su cuadra en Durango luego de que supuestamente el animal tuviera un mal comportamiento, informa Sin embargo.

En el video se aprecia como Gamero se acerca al caballo que se encontraba amarrado y le propina un par de patadas en el cuerpo. Después, toma una cadena de metal y la usa para golpear en repetidas ocasiones al animal que salta del dolor.

La actitud del rejoneador provocó la molestia de un hombre que se encontraba en el lugar quien le reclamó por su comportamiento y le exigió respeto hacia los animales. Sin embargo, Gamero trató de justificar sus acciones asegurando que se trataba de un correctivo similar al que un padre le da a su hijo.

“¿Cuál es el problema? ¿Son tuyos o qué? Es una nalgada como a un hijo se le da una nalgada”.

El video generó indignación entre los usuarios de redes sociales quienes condenaron el comportamiento del rejoneador, lanzaron una serie de insultos en su contra y exigieron a las autoridades correspondientes un castigo.

Pide disculpas

Tras el incidente Gamero compartió un video a través de su cuenta de Twitter en el que se disculpa por lo ocurrido y donde se dice arrepentido.

“Este video lo hago muy arrepentido, me duele el alma, me duele el haber tomado una actitud tan tonta y reprobable el día de ayer en Durango. No tengo ningún motivo para justificarme y sólo quiero pedirles una disculpa de corazón con el alma en la mano a todos los caballos, a mi caballo al cual lo agredí de una manera injustificable y a toda la afición que sin ustedes yo no sería nadie”, menciona en el material.

El rejoneador prometió llevar de ahora en adelante “una gran conducta”, pues aseguró que sus caballos “son el amor de su vida” y reiteró sus disculpas.

Pese a sus justificaciones, los ataques e insultos por parte de los usuarios de redes han continuado lo que originó que Gamero cambiara su cuenta de Twitter a privada, dio de baja su página oficial de Facebook así como su sitio web.