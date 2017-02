Milenio Digital

CIUDAD DE MÉXICO.- André Pierre Gignac respondió a Fidel Kuri Grajales y Carlos Reinoso, dueño y entrenador de Veracruz, respectivamente, quienes lo señalaron de provocar a la afición jarocha en la bronca del duelo del viernes entre Tigres y Tiburones.

"Sr. Fidel Kuri: con todo respeto, no necesito consejos de una persona que agrede a un comisario arbitral y contrario a lo que me pide, me voy a quedar muchos años más en México", escribió el francés ante la petición Grajales de que regrese a Francia.

A Carlos Reinoso, también le dedicó un par de líneas, asegurando que guarda respeto por los ciudadanos nacionales.

"Sr. Carlos Reinoso: jamás voy a menospreciar a la gente de este país, mi hijo nació en Monterrey, es orgullosamente mexicano", finalizó el delantero en un mensaje difundido en Twitter.

Bronca

El viernes pasado, seguidores de los Tiburones Rojos de Veracruz, después del silbatazo final, agredieron a los fanáticos de Tigres, equipo que se llevó la victoria 3-0 en el Estadio Luis 'Pirata' Fuente.

Los fans rojos cruzaron la separación en la parte alta del recinto y se abalanzaron directo a los hinchas felinos, quienes corrieron para resguardarse de los ataques.

Pleito entre porras Veracruz vs Tigres pic.twitter.com/PBUzYfosFh — Paola Ríos (@paola_rios03) 18 de febrero de 2017

Botellas, tubos, vasos y todo material que se encontraron en el camino los agresores lo utilizaron como arma para propagar la violencia en el inmueble.

Incluso, por medidas de seguridad, la conferencia de prensa posterior al duelo con los técnicos Ricardo Ferretti y Carlos Reinoso se canceló.