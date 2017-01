Guardiola declaró al inicio de esta semana que el final de su carrera como entrenador estaba cerca, pero hoy precisó que su adiós como técnico no será en pocos años sino dentro de muchos años. (Foto tomada de marca.com)

Agencias

MANCHESTER, Inglaterra.- Josep Guardiola, entrenador del Manchester City, estimó este jueves que sus declaraciones recientes sobre el final de su carrera eran inapropiadas y aseguró que a corto o mediano plazo seguirá en los banquillos.

"Quizá fue inapropiado comenzar a decir adiós a mi carrera. No pienso todavía en retirarme", declaró el técnico español, en conferencia de prensa.

El lunes, Guardiola había dicho que se dirigía "hacia el final de su carrera como entrenador. No estaré en los banquillos hasta que tenga 60 o 65 años", informa mediotiempo.com

Este jueves, el catalán precisó sus palabras: "Dije en la entrevista que no seré entrenador hasta los 60 años. Pero tengo 45 años. No voy a retirarme en dos o tres años".

"Me gusta mi trabajo y estoy en el lugar perfecto para hacer mi trabajo aquí en Inglaterra. No voy a entrenar hasta los 60 años. Comencé en el futbol muy joven. Quiero hacer otra cosa en mi vida, pero no antes de tres, cuatro, o siete años", explicó el entrenador.

Guardiola también habló de las palabras de Fabio Capello en las que el técnico italiano aseguraba que creía que el entrenador del Manchester City sería algún día presidente del Barça. "Tuve la suerte de ser entrenado por Fabio Capello y le diré que nunca seré presidente del Barcelona... Para eso ya está Gerard Piqué", publica marca.com