GUARARÉ, Panamá.- De leyenda a leyenda, el tetracampeón mundial Roberto 'Manos de Piedra' Durán criticó al 'César del Boxeo', Julio César Chávez, por permitir que su hijo se enfrente a Canelo Álvarez el 6 de mayo, pues no hay forma de que Julio César Chávez Jr. gane la pelea, y si eso sucediese, le pidió a Saúl se retire.

El tetracampeón dijo que ni el peso ni la estatura van a perjudicar a Canelo Álvarez, pues cree que Julio César Junior no tiene ningún argumento para pensar en ganar ese duelo en la T-Mobile Arena de Las Vegas que, dijo, sí verá porque sí le interesa, informa ESPN Digital.

"Mira yo soy franco, con el respeto de Chávez, te digo en tu cara Chávez, no sabes nada de boxeo, estoy hablando del padre, con el respeto que tú te mereces, yo no veo cómo tu hijo pueda ganarle a Canelo y si tu hijo le gana a Canelo, le digo a Canelo, retírate del boxeo, porque entonces estás acabado", dijo Durán en la charla.

"Con tu respeto Chávez, ya sabes lo que te estoy diciendo, 'Manos de Piedra' Durán, no sabes nada de boxeo para ganarle a Canelo", recalcó el legendario tetracampeón del mundo, quien hace unos meses estaba negociando un posible duelo de exhibición con el ídolo mexicano pero al final quedó en nada.

Al preguntar por los motivos que lo llevaban a hacer tales declaraciones, dijo Durán: "Si yo soy padre de Chávez, yo le digo esa pelea no va, vi la última pelea de Chávez y fue malísima, con un muerto (Dominik Britsch), y si él cree que Canelo es fácil, lo veo bien mal, lo veo mal, no que el tamaño, no lo veo cómo le pueda ganar, así que te pido disculpas (a JC Chávez Sr), si te pones bravo me da igual, si no me quieres hablar también me da igual, pero tu hijo no le gana a Canelo, te lo digo, te lo digo yo, Roberto Durán", sentenció el panameño.

Canelo y Chávez pelearán finalmente el 6 de mayo en un peso pactado de 164.5 libras, luego de una rivalidad que comenzó hace 10 años, cuando Saúl retó a Junior y el sinaloense le dijo que no sabía quién era, aunque se avivó luego, hace siete años, cuando de nueva cuenta el tapatío volvió a retar al sinaloense.