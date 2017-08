Agencia

Ciudad de México.- El sábado Floyd Mayweather agrandó su leyenda en el boxeo y consiguió su victoria 50 como profesional.

Ha sido un legado casi imposible de igualar tanto en lo deportivo como en lo económico, pues ganó 350 millones de dólares por la pelea. Sus fiestas y lujos son el pan de cada día, informa Vanguardia.mx.

Pero lejos de todos esos lujos, un boxeador de nombre Serafim Todorov vive con 435 dólares al mes, fue campeón del mundo y campeón europeo además de conseguir una medalla de plata en Atlanta 96, pero, ¿qué tiene en común con Mayweather? Fue el único boxeador que derrotó al "Money".

Todorov mantiene en su recuerdo la pelea, esa semifinal en los Olímpicos de Atlanta donde venció a un joven de 19 años por marcador de 10-9.

A sus 27 años, el experimentado Todorov era uno de los mejores boxeadores amateurs. Por eso, luego de la victoria frente a Mayweather un cazatalentos le ofreció convertirse en profesional. Sin pensarlo, el búlgaro se negó.

"Sin considerarlo dije que no", recordó en una entrevista al New York Times. "Lo dije sin pensar, rápido, así de simple: no. ¿Después saben qué pasó? El representante fue en busca de Floyd".

Desde entonces ese "no" retumba en su interior, él pudo ser el "Money", el hombre de los grandes contratos, pero hoy sobrevive con un viático que el gobierno búlgaro les brinda a los atletas que participaron en Juegos Olímpicos.

Todorov (que ahora tiene 48 años), vive deprimido y desempleado. Tuvo trabajos como repositor en un supermercado y en una fábrica de salchichas. Nunca más volvió a ser el mismo luego de Atlanta. Con 27 años, no quería saber nada más con el boxeo. "Sólo quería embriagarme hasta la muerte", contó.

El boxeador sigue viviendo de un recuerdo, el triunfo que le pudo cambiar el destino de su vida.