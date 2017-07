Sobrevive Shane McMahon a un accidente de helicóptero

Agencia

Estados Unidos.- El comisionado del programa de lucha libre SmackDown, Shane McMahon, tuvo un altercado en el helicóptero que viajaba, por lo que tuvo que ser rescatado por la guardia costera.

La aeronave tuvo que acuatizar de emergencia en Gilgo Beach en Nueva York, por lo que el accionista tuvo que ser rescatado junto con el piloto, informa el portal Medio Tiempo.

"Oímos una explosión y supimos que algo había pasado, así que tuvimos que actuar de emergencia y aterrizar sobre las aguas de la playa, así que sí, estaba muy nervioso", indicó Shane.

"Pero, otra vez, Mario (el piloto) estaba muy calmado y yo también, así que pudo hacer un buen aterrizaje", añadió, según T13.

I'd like to thank the man upstairs for looking out this morning & thanks to pilot Mario, Suffolk Co. Marine Bureau & Fire Island Coast Guard