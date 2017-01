SIPSE.com

MÉRIDA, Yuc.- En partido de temporada regular de la NBA, en unos minutos se enfrentarán Suns de Phoenix contra Mavericks de Dallas en México.

Por el momento los jugadores de ambos conjuntos hacen ejercicios de calentamiento en la duela.

Se trata de la primera vez que en una misma semana la NBA realiza dos encuentros de temporada regular en este país. El otro duelo será este sábado a partir de las 17:00 horas entre Suns y Spurs de San Antonio.

En la actualidad, tanto Suns como Mavs van mal en la campaña 2016 - 2017 pues ocupan el puesto 14 y 15 de la Conferencia Oeste, respectivamente, mientras que Spurs ocupan el segundo escalón en esa misma categoría.

Suns suman 12 victorias y 26 derrotas, Mavs tienen 11 triunfos y 27 descalabros, y Spurs tienen 30 victorias y solo 8 traspiés, por lo que estos últimos solo son superados por los actuales subcampeones Warriors de Golden State, que suman 33 ganados y 6 perdidos.

For the fans around the world. #ThisIsWhyWePlay https://t.co/yblt539tDG