Agencias

BRISBANE, Australia.- Rafael Nadal tenía ventaja de un set y una oportunidad de break point ante el campeón defensor, Milos Raonic, al momento en que su tiro de derecha quedó ligeramente abierto.

Fue un error del que el 14 veces campeón de Grand Slam no se recuperaría.

Raonic sacó aprovechó al máximo la situación, manteniendo el servicio en ese quinto game del segundo set y luego atacando el servicio de Nadal en el octavo para tornar las cosas a su favor en un triunfo el viernes por 4-6, 6-3, 6-4 en los cuartos de final del Internacional de Brisbane.

El canadiense de 26 años, primera cabeza de serie, rompió de nuevo el servicio de Nadal al arranque del tercer set, y tranquilamente resistió para apuntarse apenas su segunda victoria en ocho encuentros ante el español.

Raonic sumó 23 aces y 50 winners ante sólo 19 de Nadal, que apenas pudo aprovechar una de siete oportunidades de break point.

Además de ofrecer profundos regresos de servicio, Raonic se lanzó repetidamente a la red, confiando en sus instintos y ejerciendo presión a Nadal.

"Hoy la mentalidad detrás del partido fue algo como mantenerme en la pelea", declaró Raonic. "En ciertos momentos las cosas no lucían del todo bien. No estaba siendo eficiente al frente. Estaba fallando algunos tiros que no debería. Me apresuraba.

"Pero al menos pude mantenerme ahí, y siempre fui capaz de recuperar el siguiente punto. De eso es de lo que debo sentirme más orgulloso".

Nadal, que regresó después que una lesión de muñeca izquierda puso fin a su temporada 2016, venció a Raonic en un torneo de exhibición la semana pasada. Pero Raonic jugó con mucha mayor intensidad en Brisbane, y Nadal lamentó que un par de errores le resultaron costosos.

Aun con posibilidades de iniciar una temporada de manera consecutiva con un título en Brisbane, Raonic enfrentará en semifinales al búlgaro y séptimo preclasificado Grigor Dimitrov -que por su parte venció 6-3, 4-6, 6-3 al cuarto preclasificado Dominic Thiem.