Agencias

ESPAÑA.- Después de su gran actuación en el Abierto de Australia, en el que sólo Roger Federer consiguió evitar en la final que se alzara con el título, Rafa Nadal compareció por primera vez en un acto del Banco Sabadell en A Coruña, en el que analizó su inicio de temporada:

“He disfrutado mucho jugando al tenis el último mes. He conseguido dar un paso adelante y hay que estar contento. Estoy con mucha ilusión y creo que puede ser un gran año”.

El de Manacor aseguró que después de la lesión de muñeca que sufrió el año pasado, ha vuelto a disfrutar en la pista, sobre todo con partidos épicos como el que de Dimitrov en semifinales, publica marca.com

“Ese tipo de partidos largos y emocionantes son los que a uno dejan más contento de jugarlos. Después de todo el trabajo, siendo exigente, jugar bien este tipo de partidos, sentirse capacitado para competirlos... sientes que ese trabajo vale la pena”.

Nadal, que jugará el Abierto Mexicano de Tenis este año en Acapulco, analizó la clave de la final con el respeto habitual hacia Federer: “Llevábamos tiempo sin competir uno con el otro por estos grandes torneos y fue una experiencia bonita. Él salió con una táctica muy clara, puso mucha presión, jugando al cara o cruz todo el rato. Cuando me dejaba estuve bien muy inspirado y produjo golpes fantásticos, casi no entramos al peloteo”.

El campeón español ya trabaja en sus próximos torneos y, aunque reconoce que Roland Garros es especial, prefiere ir poco a poco: “El objetivo es la siguiente semana. No puedes ir con sólo un objetivo en todo el año, hay que ir trabajando poco a poco y confío en estar preparado para cuando llegue. No me obsesiona”.

Tras el torneo que abrió 2017, Nadal ha podido disfrutar de unos días de descanso en su tierra, donde aseguró tenerlo todo cuando le preguntaron por la posibilidad de tributar menos en otro país: “Soy feliz así. Existe la posibilidad de irme a otro país y pagar mucho menos. Pero tengo aquí a la gente que amo, a mi familia y amigos, donde soy feliz es en España.

Si me voy fuera tendría el doble de dinero, pero sería la mitad de feliz.