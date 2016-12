La ex número uno del mundo de la WTA deja las canchas tras sufrir varias lesiones.

Agencias

LONDRES, Inglaterra.- Ana Ivanovic, ex número uno del tenis femenino y campeona del Abierto de Francia en 2008, anunció el miércoles su retiro de las canchas tras sufrir varias lesiones que no le permitieron competir al máximo nivel, informa Associated Press.

"Fue una decisión difícil, pero hay mucho que celebrar", dijo la tenista serbia en una transmisión por Facebook.

La serbia Ivanovic, de 29 años, ganó 15 títulos en el tour de la WTA, incluyendo su único major en Roland Garros en 2008, el mismo año que alcanzó la cima del ranking mundial.

"Es harto conocido que me he visto afectada por lesiones... (y) sólo puedo jugar si puedo desempeñarme a mi máximo nivel, y ya no puedo hacerlo", agregó.

Ivanovic perdió en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos este año, y una semana después anunció que se tomaría el resto de la temporada libre por lesiones de la muñeca y un dedo.

Indicó que tenía una lesión crónica de la muñeca, y también sería operada de un dedo del pie que se fracturó en enero de 2015 en el Abierto de Australia.