Agencias

MADRID, España.- El tenista español Rafael Nadal, ganador de 14 torneos del Grand Slam, se declaró listo para afrontar el Abierto de Australia, donde este martes debutará ante el alemán Florian Mayer, publica Associated Press.

Rankeado en la posición número nueve de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), el mallorquín aseguró que afrontará la presente temporada en buena condición física, tras la lesión que lo aquejó una buena parte de 2016.

Creo que practiqué muy bien durante un mes y medio en Mallorca. Tuve un buen comienzo de la temporada en Brisbane. Estoy jugando bien”, aseguró.

Cabe recordar que Nadal sufrió dos lesiones la temporada pasada. La primera lo tuvo de baja durante dos meses y medio tras su abandono en tercera ronda de Roland Garros por problemas en la muñeca izquierda. La otra le obligó a descansar en el último tramo del año.

Pese a ello, consideró que se encuentra en condiciones de seguir compitiendo y hacer un buen papel.

Si no creyese que puedo ser competitivo, y cuando digo competitivo quiero decir luchar por las cosas por las que he luchado los últimos 10 años, probablemente estaría jugando al golf o pescando en casa”, indicó.

“Si estoy aquí es porque creo. No sé qué pasará en Rotterdam en unas semanas, en Acapulco, Indian Wells, Miami y Roland Garros, no lo sé. Solo sé que puedo luchar por las cosas que realmente me motivan”.