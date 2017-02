Redacción

CIUDAD DE MÉXICO.- En forma unánime los presidentes de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB) aprobaron la nueva directiva de Tigres de Quintana Roo, encabezada por Fernando Valenzuela y Francisco Villanueva.

Plinio Escalante Bolio, presidente de la Liga Mexicana de Béisbol elogió que Tigres, un equipo de tanta tradición, se mantenga en LMB.

De acuerdo a un comunicado de la LMB, Tigres de Quintana Roo inaugura la temporada visitando del 31 de marzo al 2 de abril a Leones de Yucatán. La primera serie de la temporada 2017 como local bajo el nuevo formato de competencia será recibiendo del 4 al 6 de abril a los Piratas de Campeche.

El calendario oficial será confirmado por Liga Mexicana de Béisbol a media semana, luego de incluir los cambios al confirmarse que Durango tomará el lugar de Delfines de Ciudad del Carmen y León asume el lugar de los Broncos de Reynosa.

Francisco Villanueva, presidente ejecutivo de Tigres, y el gerente general Fernando Valenzuela Burgos, ratificaron a Roberto "Chapo" Vizcarra como el manager para la Campaña 2017 y la pretemporada iniciara el primero de marzo en el Beto Ávila.

"Me da gusto que un grupo de personas encabezados por Fernando Valenzuela, hayan entrado al quite, y en especial que lo mantengan en Cancún que poco a poco se ha consolidado como una gran plaza", dijo Plinio Escalante Bolio, presidente Liga Mexicana Béisbol.

"Si mi padre no fuera el dueño de Tigres, yo no estaría aquí frente a ustedes, este fue un proyecto que le interesó a mis padres, incluyendo a mi mamá desde que yo jugaba en Leones, en esa ocasión no se pudo, pero se logró con Tigres", indicó Fernando Valenzuela Burgos, gerente general de Tigres Quintana Roo

"Tomamos una organización con un pasado glorioso, ahora esta nueva directiva pretende continuar acrecentando su grandeza, es un reto, pero ay Tigres para rato y más quintanarroenses que nunca", Francisco Villanueva Muñoz, presidente ejecutivo Tigres Quintana Roo.