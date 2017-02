Ángel Villegas/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Al tigre le salieron ‘cuernos’. Como ayer adelantó Novedades de Quintana Roo, Carlos Peralta Quintero, otrora dueño de las fieras, cedió el mando del equipo al legendario Fernando ‘Toro’ Valenzuela, durante la conferencia de prensa que ofrecieron en compañía del gobernador, Carlos Joaquín González y Antonio López Pinzón, titular de la Comisión para la Juventud y Deporte de Quintana Roo (Cojudeq).

Durante el encuentro con los medios, muy breve, sin sesión de preguntas y respuestas, Peralta confirmó la venta de los Tigres, tras tomar la ‘difícil decisión’ de deshacerse del equipo, que ‘ha sido parte de mi vida y de mi familia’.

“Siendo sensible a las múltiples muestras y expresiones que he recibido de la afición, manifestando su temor de que la gran tradición y el legado de Tigres desaparezca, y ante la oportunidad e interés de un grupo regional de inversionistas con probada calidad moral, amor por el béisbol y un plan de desarrollo futuro en la plaza de Cancún, después de meditarlo detenidamente, he tomado la decisión de vender al equipo y nombre de ‘Tigres’.

Se queda en Cancún, con nuevos dueños, y una nueva directiva que seguirá impulsando con mucha pasión los destinos del club, quienes requerirán hoy más que nunca, del apoyo y soporte de la afición para darle continuidad a esta gran franquicia”, sentenció Peralta.

Además, mantuvo su postura, con respecto a las razones que lo obligaron a hacerse a un lado del béisbol mexicano.

“Hace unos días solicitamos la separación de nuestro equipo de la Liga Mexicana de Béisbol, en virtud de una serie de disposiciones que, consideramos, afectan de manera muy importante el desarrollo del béisbol mexicano, y en lo particular el futuro de muchos jóvenes peloteros nacionales ante la determinación de modificar en los estatutos la limitante del número de jugadores extranjeros o de origen mexicano, pero formados fuera de México”, planteó en su discurso.

Desde luego, reconoció el interés del Gobierno del Estado, encabezado por Carlos Joaquín González, ‘para que permanezca en la entidad, al lado de su afición y al grupo de inversionistas regionales encabezado por el gran pelotero mexicano, Fernando ‘Toro’ Valenzuela, con el que llegamos a un acuerdo para que Quintana Roo conserve la franquicia, con todo el arraigo, historia y tradición que ello implica’, apuntó.

Nueva faceta

Por su parte, el ex big leaguer, no ocultó su emoción por el nuevo reto que tendrá en su carrera, ahora como directivo.

“Somos un grupo que estamos apostando a un equipo ganador y de tradición, por ello nuestro reto principal es mantenerlo en esos primeros planos, para beneplácito de los muchos seguidores que tienen, no únicamente en el estado, también en el país”, afirmó.

En este sentido, el propio Jefe del Ejecutivo Estatal, señaló que ‘nos da mucho gusto que el equipo permanezca en Cancún’.

“Como dijo Fernando, ojalá y sigan siendo el deleite de las familias quintanarroenses. Agradezco a la familia Peralta por dejar y dar todas las opciones para que la franquicia se mantenga. Nosotros, por supuesto, seguiremos apoyando su presencia en el estado”, declaró el mandatario.