Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- El matador Diego Silveti sufrió una cornada en el escroto mientras realizaba labores de tienta con una vaca en la ganadería de Villa Carmela en el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco.

De acuerdo con el sitio web de Televisa deportes, el matador fue trasladado al hospital Médica Campestre de la ciudad de León, Guanajuato donde fue operado mediante anestesia general por el doctor Oscar Negrete y su equipo, quienes encontraron una herida extensa pero limpia.

El matador guanajuatense necesitará de reposo en los próximos días para continuar con su preparación y por ende con su temporada.

Triunfa en Navidad

La Plaza Jorge Ranchero Aguilar, el pasado 25 de diciembre, en Tlaxcala, se lidiaron toros de tres ganaderías, tres de Rancho Seco, justos, el primero brusco y el segundo se dejó.

Dos de Magdalena González bien presentados, uno muy bravo, tercero, y no fácil y otro, quinto, manso y que fue devuelto a los corrales.

Dos de García Méndez, el cuarto muy protestado por su presencia, y el cierra plaza que fue el mejor de la tarde.

La presencia en conjunto de todo el encierro, dejó mucho que desear, y eso hizo que se perdiera el ambiente que había en la plaza.

Diego Silveti, con su primero se mostró decidido y con muchas ganas de triunfar. Torero en todo momento, consiguiendo una faena completa desde los lances a pies juntos con el capote, hasta las tandas por ambas manos con la muleta. Se fue derecho detrás de la espada e hizo rodar al toro sin puntilla. Una oreja fue a dar a sus manos.

Su segundo fue devuelto por manso, al no querer ir a los capotes, era el toro más serio y con buen tipo, pero nunca quiso embestir. El sustituto fue deslucido y no decía nada, Abrevió, no sin antes conseguir tres tandas por el lado derecho. Pinchazo y estocada, para retirarse entre el silencio.