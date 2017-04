Agencia

Nueva Zelanda.- Man Kaur, una mujer india de 101 años, ha sumado un nuevo trofeo a su palmarés tras vencer en la prueba de los 100 metros lisos para atletas centenarios de los 'IX World Masters Games' —los Juegos Olímpicos para mayores, que se organizan cada cuatro años— que se celebran en Auckland (Nueva Zelanda), informa el diario 'The Telegraph'.

Kaur, que ha obtenido su 17ª medalla de oro desde que empezó a competir a los 93 años, ha cubierto la distancia en un minuto y 14 segundos. La corredora ya tenía asegurada la victoria porque era la única participante en la categoría para mayores de 100 años pero, tras culminar la distancia, bailó con la bandera india sobre la cabeza para festejar su hazaña, informa el portal RT.

"Me he divertido y estoy muy, muy feliz. Correré de nuevo, no renunciaré", ha declarado después de su victoria.

La vencedora debutó en este deporte hace ocho años y no contaba con ninguna experiencia deportiva hasta que su hijo Gurdev Singh, de 78 años, le ofreció que participaran juntos en esa competición. Para mantenerse en forma, cada tarde recorre distancias cortas en su vivienda de Chandigarh (India) y está convencida de que otras mujeres deben seguir su ejemplo.

Además, Man Kaur sigue una dieta estricta con pan de trigo, kéfir, jugos, nueces y semillas. "El secreto para una buena salud es comer sano y hacer ejercicio regular", ha declarado al periódico 'Indian Weekender'.