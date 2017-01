Agencias

ESTADOS UNIDOS.- El sindicato de futbolistas de la MLS manifestó su inquietud y decepción ante la orden emitida por el presidente Donald Trump, que prohíbe a ciudadanos de siete países de mayoría musulmana la entrada a territorio estadounidense.

Bob Foose, el líder del sindicato, expresó su preocupación no sólo por los deportistas agremiados y sus familias, sino por toda la gente a la que afectó la orden implementada el viernes, informa The Associated Press.

En el comunicado, el sindicato afirmó que evalúa todavía el impacto práctico de la prohibición sobre los jugadores, informa The Associated Press.

"Estamos extremadamente decepcionados por la prohibición y sentimos sinceramente que va en contra de los valores de inclusión que nos definen como país", dijo Foose.

Asimismo, el sindicato patentizó su solidaridad al capitán de la selección estadounidense Michael Bradley, quien condenó la prohibición durante entrevistas y en las redes sociales.

"Cuando Trump fue elegido, yo sólo esperaba que el presidente Trump fuera distinto al candidato Trump; que la retórica xenófoba, misógina y narcisista fuera reemplazada por una postura más humilde y mesurada para liderar nuestro país. Estaba equivocado. Y la prohibición contra los musulmanes es sólo el ejemplo más reciente de alguien que no podría estar más desconectado de nuestro país y del camino correcto para avanzar", publicó Bradley en Instagram.

La Casa Blanca ha defendido las restricciones contra la inmigración en medio de las protestas que se extendieron durante el fin de semana por todo el país.

La orden suspende asimismo la admisión de refugiados por 120 días y prohíbe procesar las solicitudes de asilo de ciudadanos sirios.