LONDRES, Inglaterra.- Usain Bolt se despidió oficialmente de las pistas con una lesión en la carrera de relevos 4x100 durante el Mundial de Atletismo disputado en Londres, informa el portal web de Milenio.

El hombre más rápido del mundo ha demostrado estar contento con la decisión de retirarse del deporte que ha practicado profesionalmente durante más de 15 años, siendo el favorito en cada torneo en el que participó; teniendo un palmarés con 15 medallas, además de ocho títulos olímpicos.

El atleta jamaicano de 30 años ofreció una gran despedida a todos sus seguidores, durante su participación junto a sus compatriotas Tyquendo Tracey, Yohan Blake y Michael Campbell.

Previo a la competencia, Bolt agradeció a todo el público que lo ha apoyado durante toda su carrera, destacando que no hay palabras suficientes para expresar lo que siente al decirle adiós al atletismo.

Truly heartbreaking for bolt on his last ever race. You've done us proud... cheers to the best athlete alive🇯🇲💔 @usainbolt pic.twitter.com/KNyrixjK4p