Gran lance de Ferriño, portero de Venados que no puedo evitar la derrota. (Fotos: José Acosta/SIPSE)

Marco Moreno/Milenio Novedades

MÉRIDA, Yuc.- Se alarga la agonía de José Luis Sánchez Solá, "El Chelis", al frente de los Venados pues este viernes ligó su cuarta derrota en fila en el torneo de Ascenso MX (y quinta si se toma en cuenta la derrota en Copa MX) al caer 2-1 ante el líder de la competencia, Potros de Hierro del Atlante.

Los verdugos del cuadro yucateco fueron los hermanos Paul y Oscar Uscanga, quienes en el segundo tiempo 'mataron' al equipo astado con sus anotaciones.

Venados se había puesto adelante con gol de Ulises Briceño al 54', pero por Atlante le dieron la vuelta Paul Uscanga al 77' y su hermano Oscar al 89', en juego de la fecha cinco del Torneo Clausura 2017.

Con el resultado Venados se estancó en el fondo con 3 unidades, mientras que Potros se mantiene en el liderato con 13 puntos.

Apenas este jueves, 'Chelís' recibió el apoyo de la directiva astada para continuar al frente del equipo meridano.

Ahora los ciervos jugarán a mitad de semana su partido de la Copa MX ante las Chivas del Guadalajara en la cuarta fecha del torneo copero.

Con un cabezazo de Ulises Briceño, Venados se había puesto adelante en el marcador.

El partido

'El Chelis' realizó varios movimientos en su once inicial en busca de darle profundidad a su equipo en el primer tiempo, de hecho tuvo que modificar por una lesión a unos minutos del arranque del encuentro ya que tuvo que salir Luis Sánchez y su lugar fue tomado por el juvenil Rodrigo González, quien iba a iniciar en el banquillo.

En su once debutó como titular al yucateco Saúl Ramírez, quien no pesó en el terreno, pues no fue colocado en su posición natural (delantero), además de la incorporación de Emanuel Guzmán desde el amanecer del encuentro.

Ante los cambios y un equipo equino que no propuso durante la primera mitad se vivió un juego trabado en la media cancha, sin ninguna aproximación clara de gol

La única jugada interesante fue un tiro libre del ecuatoriano Jesús "Pulga" Gomez que exigió al portero yucateco Ricardo Ferriño a un lance, sacando la pelota a tiro de esquina.

Con otro gol de los Uscanga, el primero de Oscar, Atlante puso el 2-1 en el último minuto.

Ya en la parte complementaria, Venados aprovechó un tiro libre y al 54' abrió el marcador en un error del arquero visitante Gerardo Ruiz, quien soltó la esférica y esto fue aprovechado por el yucateco Úlises Briceño, quien solo empujó la pelota con la testa para poner el 1-0 a favor de los de casa.

Los Potros respondieron al 77' en una jugada por la banda izquierda, donde Jesús Gomez metió un pase que cerró de manera perfecta el exvenado Paul Uscanga, quien barriéndose puso el 1-1 en el marcador

Atlante siguió atacando y casi marca el segundo al 84' cuando la 'Pulga' Gomez disparó a quemarropa ante el portero Ricardo Ferriño, pero este resolvió bien.

A un minuto del final, Oscar Uscanga de tiro libre, con un golazo, puso el 2-1 para los equinos.