Félix Zapata/SIPSE

MÉRIDA, Yuc.- Nuevamente el fútbol profesional retoma la actividad mañana en la capital yucateca. La liga del Ascenso MX permitirá soñar a los Venados F.C. y su afición una vez más con el título, al cual aspira en el Clausura 2017, competencia a la que José Luis Sánchez Solá, El Chelís , dijo que llegará con un equipo mejor que el de la campaña pasada.

En una visita ayer en las instalaciones de Grupo SIPSE (radio y televisión), El Chelís , junto a los jugadores Pablo Ajá, Freddy Martín y Sergio Pérez, invitaron a los fanáticos astados a seguir el campeonato a través de “La Comadre”, estación que sonará cada viernes con los cotejos en vivo.

Dentro de la charla, la cual se puede observar por Gala Tv Mérida (SIPSE Deportes), el estratega comentó que la meta actual del equipo es “agradar a la gente y que haya comunicación. Entrar a la liguilla, pero a partir del próximo partido no hablamos de esto, ya sabe la gente a lo que le tiramos, eso sí, hay un mejor equipo”.

Señaló que la afición no se hace notar urgida de fútbol, ni mucho menos de los Venados, ya que “ya se hubiera retratado en la taquilla. Entonces, mucha gente no va, ahora esperamos que nos exija más, al final me doy cuenta que a la gente le encanta cuando el equipo gana, sin olvidarnos de este camino, es la diferencia que podrían ver”.

Agregó que “este semestre es importante la gente que se quedó y la gente que se incorporó (al equipo), deberíamos llegar a un 60 por ciento de productividad”, explicó.

Con respecto a la temporada anterior, en el Ascenso, los del patio fueron dirigidos en 12 ocasiones por El Chelís , con resultado de cinco victorias, tres empates y cuatro derrotas; mientras que en copa empató uno y perdió uno más.

“Déjate que el 1.5 de gol que tuvimos, el problema es que nos metieron 2.5, eso habrá que quitarlo y darle más respeto. Este semestre vamos a tratar de que no pase eso, es un equipo dinámico con la cosa a favor de que hay más calidad”.

Sin problemas

Sobre la salida del portero Luis Ojeda, el director técnico exclamó que no existe mayor problema, ya que este año se tiene cubierta esa posición con Ricardo Ferriño, Miguel Marín o Víctor Patiño.

El Chelís dejó en claro que el equipo es de los yucatecos y por ello, debe apoyar la gente de la entidad.

“En el equipo juegan siete yucatecos, a mí que me perdonen, el señor (Rodolfo) Rosas es yucateco, la afición y los siete jugadores. Los demás venimos a poner nuestro granito de arena”.

Ante el primer partido ante Loros de Colima, este viernes, que dirije Hugo Morán desde el 2009, José Luis declaró que “salen jugando, tienen muy buenos jugadores mexicanos, al final de cuentas el tiempo que llevan jugando juntos tiene que ser un obstáculo para nosotros. Los rivales también van a contar, tenemos que respetarlos, pero hay que hacerlo mejor nosotros, si queremos trascender tenemos que respetar”.

Sobre la liguilla, la cual el equipo de Venados no clasifica hace varias temporadas, El Chelís dijo que los nuevos jugadores “vienen a sumar y en la lineación del viernes siete van a ser los que ya estaban. Estos siete que se unen a los cuatro deben ser un equipo mucho más potente, no hay de otra”, refirió.

José Luis dijo también que la pretemporada les sirvió de mucho, ya que nunca se había hecho. Aunque reconoció “se me caen, es difícil jugar en el centro del país, pero en las nueve visitas que tenemos van estar más acostumbrados, entonces nos sirve de mucho en lo físico, fue una magnifica apuesta del señor Rosas y ahora hay que sacarle frutos”.