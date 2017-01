Agencias

MANCHESTER, Inglaterra.- El capitán de Manchester United, Wayne Rooney, dijo que recolectó 1.2 millones de libras (1.5 millones de dólares) para obras de caridad con un partido amistoso que disputó el año pasado contra su exequipo Everton.

Esa cifra son las ganancias, después de costos operacionales, del partido en agosto en Old Trafford. El dinero es parte de las obras de la Fundación Wayne Rooney para recolectar cinco millones de libras para obras de caridad que ayudan a los niños, informa The Associated Press.

"Quiero agradecer a todos los fanáticos que vinieron y participaron de una noche tan especial", indicó el futbolista.

Rooney está a un gol de romper el récord goleador del club, que actualmente comparte con Bobby Charlton, con 249. también es el máximo goleador en la historia de la Selección de Inglaterra, con 53. El récord anterior pertenecía al mismo Charlton.

Rooney llegó al United en 2004 procedente de Everton.