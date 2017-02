Agencias

TIJUANA, Baja California.- Dos refuerzos más fueron presentados en Xolos para el torneo ya iniciado. Los mediocampistas argentinos Jorge Ortiz y Matías Pisano formarán parte del plantel de Miguel Herrera. Ignacio Palou, Director Deportivo de Xolos, fue el encargado de darles la bienvenida.

“No solamente sus características como futbolistas fueron las que nos inclinaron para contratarlos sino la calidad humana que tienen los dos, que se complementan muy bien con el resto del plantel, sabemos perfectamente que van a embonar de la mejor manera y que seguramente lograremos los objetivos que tenemos en conjunto”, mencionó Palou.

Palou aseguró que ambos elementos cuentan con una reconocida trayectoria y su llegada hará que se incremente la competencia interna, situación que ven positiva en Xolos para cumplir con los objetivos, informa mediotiempo.com

“Ambos son jugadores con trayectorias reconocidas. La competencia va a estar buena, eso hace que el nivel individual crezca y por lo tanto el colectivo también, la competencia va a ser muy importante".

Jorge Ortiz, quién llega del fútbol argentino en donde presumió haber ganado muchos títulos, se mostró feliz de llegar a Tijuana y aseguró pelearán en conjunto con el grupo.

“Estoy muy contento de estar acá, me han tratado muy bien, me han recibido de la mejor manera mis compañeros y el cuerpo técnico, yo vine acá a ayudar al grupo, a tratar de pelear por cosas importantes, he tenido la suerte de toda mi carrera conseguir títulos y este es un desafío muy importante para mí”.

Por su parte Matías Pisano también se dijo contento y aseguró que aprovechará el desafío que se le presenta al llegar a Tijuana.

“Estoy agradecido de estar acá, muy contento de que Tijuana me haya contratado, es un club con grandes objetivos, estoy feliz, el desafío lo voy a aprovechar a full,”.